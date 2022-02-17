Назван срок сохранения иммунитета к COVID-19 у детей

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, сколько времени сохраняется иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции у детей, передает ТАСС.

Тимаков назвал срок «действия» иммунитета COVID-19 у детей и заявил, что он сохраняется до девяти месяцев. Он отметил, что у детей защита от вируса держится дольше, чем у взрослых, как и степень ее активности против последующих мутаций коронавируса.

«В среднем, если у взрослых иммунитет разрушается через шесть месяцев, у детей он держится девять месяцев активно», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, чем старше ребенок, тем активнее у него формируется иммунный ответ вирусу в виде антител. Однако у более младших детей присутствуют другие факторы защиты. «Там у них уже Т-клеточный иммунитет работает», — объяснил он.

Врач добавил, что вакцинация детей не служит приоритетной задачей, поскольку они активно болели и уже сформировали ответный иммунитет к коронавирусу. Необходимо прививать тех детей, которые еще не заражались COVID-19.