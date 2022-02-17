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На Украине обвинили Запад в экономической диверсии

Экс-министр экономики Украины обвинил Запад в экономической диверсии из-за «вторжения» РФ

Фото: Pixabay

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в колонке для издания «Главред» обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения РФ» носят характер «экономической диверсии».

По мнению экс-министра, страны с рыночной экономикой, в том числе и Украина, крайне уязвимы к информационным войнам, нацеленным на подрыв экономики.

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Суслов подчеркнул, что особенность ситуации на Украине состояла в том, что что «информационную войну по дестабилизации» начали и интенсивно вели страны Запада, особенно США и Великобритания. «Те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины», — считает эксперт.

По его мнению, для Украины это имело тяжелые экономические и другие дестабилизирующие последствия. Он вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского, который в одном из своих видеообращений заявил о падении курса гривны и «побеге» из страны 12,5 миллиарда долларов капиталов в течение января.

Также Суслов отметил, что сейчас стране нужно приниматься за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Кроме того, он выразил мнение, что инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится, при этом они, скорее всего, предпочтут инвестировать в страны, над которыми «не проводятся столь жестокие эксперименты».

«Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению», — заключил бывший министр.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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