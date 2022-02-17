Экс-возлюбленный Бородиной объяснил свой отказ вести «Дом-2»

Экс-возлюбленный ведущей шоу «Дом-2» Ксении Бородиной адвокат Михаил Терехин объяснил свой отказ вести проект. Как объяснил Терехин изданию StarHit, он отказался от роли ведущего «Дома-2» ради любви в отношениях с Бородиной.

Адвокат отметил, что когда-то он был участником телепроекта. После его ухода продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский, занимавший эту должность до ноября 2017 года, пригласил Терехина снова. Тот ответил, что вернется на проект только в роли ведущего. «На это Ксения заявила, мол, уйдет, если так случится. А ведь казалось, что мы были парой, любили друг друга. Она ревностно относилась к моим успехам и считала, что если я стану популярным, то брошу ее», — заявил он.

Терехин рассказал, что тогда они с Бородиной поругались. Затем, по его словам, ведущая стала звонить его друзьям и просить отговорить ее возлюбленного от работы в реалити-шоу. Адвокат заявил, что его бывшая возлюбленная даже поставила ультиматум Михайловскому: либо она, либо Терехин. Как известно адвокату, продюсер не стал удерживать Бородину, заявив, что это ее выбор — уходить или нет.

«Переосмыслив, Ксения решила никуда не уходить даже с учетом, что приду я! Видимо, в этот момент она и Бузову (бывшая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. — прим. "Ленты.ру") просила как-то повлиять на ситуацию», — предположил Терехин. В итоге он помирился с Бородиной и не возвращался к теме совместной работы. «И я забил на свою звездную карьеру ради нашей неземной любви», — с усмешкой заключил он.

Ранее Бузова заявила, что когда Терехину предлагали место ведущего, Бородина пошла к продюсерам и сказала, что уйдет из шоу, если он станет ведущим.