В российском регионе в ДТП погибли четыре человека

На 298-м километре трассы Р255 «Сибирь» в Кемеровской области в массовом ДТП погибли четыре человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщается в четверг, 17 февраля, на сайте регионального управления МВД России.

Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. Затем легковушку отбросило на «Газель», а позже на иномарку Mitsubishi Outlander. Обе машины двигались в попутном направлении с грузовиком.

Водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте происшествия, кроме того, пострадали водитель и пассажир «Газели».

«Спустя несколько минут автомобиль Daewoo Matiz совершил столкновение с "Газелью", участвовавшей в произошедшем ранее ДТП. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz скончался, его пассажир был травмирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Печоры Псковской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек.