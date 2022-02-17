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В российском регионе в ДТП погибли четыре человека

В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека, еще трое пострадали

Фото: Gleb Garanich / РИА Новости

На 298-м километре трассы Р255 «Сибирь» в Кемеровской области в массовом ДТП погибли четыре человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщается в четверг, 17 февраля, на сайте регионального управления МВД России.

Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. Затем легковушку отбросило на «Газель», а позже на иномарку Mitsubishi Outlander. Обе машины двигались в попутном направлении с грузовиком.

Водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте происшествия, кроме того, пострадали водитель и пассажир «Газели».

«Спустя несколько минут автомобиль Daewoo Matiz совершил столкновение с "Газелью", участвовавшей в произошедшем ранее ДТП. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz скончался, его пассажир был травмирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Печоры Псковской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек.

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Анна Щербакова
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