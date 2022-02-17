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«Проваливший эксперимент» Эрдоган назвал главную проблему для экономики

Президент Эрдоган назвал инфляцию главной проблемой для экономики Турции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на борьбу с ростом цен. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

«Сейчас наша главная проблема — высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем», — заявил он, назвав это приоритетом. По словам Эрдогана, ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли на ценах снижение НДС на основные продукты питания. Власти также будут вводить санкции в отношении компаний, которые противодействуют этой мере. Кроме того, президент объявил о мерах по поддержке семей и бизнеса на фоне высоких цен на электроэнергию и газ.

Годовая инфляция в Турции в январе побила рекорд, разогнавшись почти до 50 процентов. «Это результат провалившегося эксперимента Эрдогана в сфере монетарной политики. Сложно сказать, как турецкий Центробанк справится с инфляцией, если он не имеет возможности поднять ставку», — заявил ранее старший стратег по рынкам развивающихся стран в компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

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Аналитики, опрошенные Bloomberg, уверены, что ЦБ Турции оставит ставку без изменений на своем февральском заседании. Макроэкономические условия требуют более жесткой политики, но руководство хочет низких процентных ставок, отметили они.

В отсутствие ужесточения денежно-кредитной политики Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Турции. Турецкая лира за прошлый год потеряла 44 процента стоимости из-за отказа Эрдогана пойти на повышение ставок на фоне постоянного ускорения темпов роста цен.

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Платон Щукин
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