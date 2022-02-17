«Проваливший эксперимент» Эрдоган назвал главную проблему для экономики

Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на борьбу с ростом цен. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

«Сейчас наша главная проблема — высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем», — заявил он, назвав это приоритетом. По словам Эрдогана, ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли на ценах снижение НДС на основные продукты питания. Власти также будут вводить санкции в отношении компаний, которые противодействуют этой мере. Кроме того, президент объявил о мерах по поддержке семей и бизнеса на фоне высоких цен на электроэнергию и газ.

Годовая инфляция в Турции в январе побила рекорд, разогнавшись почти до 50 процентов. «Это результат провалившегося эксперимента Эрдогана в сфере монетарной политики. Сложно сказать, как турецкий Центробанк справится с инфляцией, если он не имеет возможности поднять ставку», — заявил ранее старший стратег по рынкам развивающихся стран в компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, уверены, что ЦБ Турции оставит ставку без изменений на своем февральском заседании. Макроэкономические условия требуют более жесткой политики, но руководство хочет низких процентных ставок, отметили они.

В отсутствие ужесточения денежно-кредитной политики Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Турции. Турецкая лира за прошлый год потеряла 44 процента стоимости из-за отказа Эрдогана пойти на повышение ставок на фоне постоянного ускорения темпов роста цен.