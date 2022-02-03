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«Провалившийся эксперимент» Эрдогана разогнал рост цен в Турции до рекорда

Годовая инфляция в Турции в январе достигла 48,7 процента

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Годовая инфляция в Турции в январе побила рекорд, разогнавшись почти до 50 процентов, свидетельствуют данные государственного статистического ведомства. Показатель в 48,7 процента в январе достигнут вопреки многомесячным заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что цены растут лишь временно, а власти в состоянии разрешить проблему, отмечает CNBC.

«Это — результат провалившегося эксперимента Эрдогана в сфере монетарной политики. Сложно сказать, как турецкий центробанк справится с инфляцией, если он не имеет возможность поднять ставку», — прокомментировал старший стратег по рынкам развивающихся стран в компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

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Турецкая лира за прошлый год потеряла 44 процента стоимости из-за отказа Эрдогана пойти на повышение ставок на фоне постоянного ускорения темпов роста цен. Ситуация стала серьезным ударом для жителей страны, обесценив их зарплаты. Глава государства делал ставку на кредитование и экспорт, постоянно — вопреки общепринятым в экономической науке представлениям — утверждая, что рост ставок может лишь усугубить ситуацию с инфляцией.

На заседании в январе Центробанк Турции впервые пошел против требований Эрдогана о снижении ставки и сохранил ее на уровне в 14 процентов годовых. За последние 2,5 года лидер страны уволил трех глав регулятора, которые отказывались следовать его указаниям.

В конце января Эрдоган лишил должности главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после того, как были опубликованы данные по безработице и инфляции в государстве. По информации TELE1, агентство на протяжении долгого времени не раскрывало статистику миграции и смертности в стране.

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Платон Щукин
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