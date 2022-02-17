Россия призвала принять финальные решения по ядерной сделке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил состояние венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ульянов заявил, что переговоры по ядерной сделке дошли до того момента, когда сторонам необходимо принимать финальные решения. «Я согласен. Настало время принять окончательные решения на венских переговорах по СВПД», — призвал постпред России в Вене.

Таким образом Ульянов ответил на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана, главы иранской делегации Али Багери в Twitter о том, что переговорщики в Вене подошли к заключению соглашения по ядерной сделке ближе, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. С таким заявлением выступил иранский представитель Багери Кяни.

7 февраля Михаил Ульянов заявил, что переговоры по СВПД по иранской ядерной программе могут быть завершены в сжатые сроки. Он подчеркнул, что несколько пунктов документа требуют дополнительной проработки, однако «бумага уже лежит на столе».