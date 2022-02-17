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Закованная в наручники женщина прыгнула за борт круизного лайнера

Закованная в наручники пассажирка круизного лайнера прыгнула в воды Мексиканского залива

Кадр: @johnnytrupp / Twitter

Закованная в наручники службой безопасности круизного лайнера женщина прыгнула за борт в воды Мексиканского залива. Ее разыскивает береговая охрана США. Об этом сообщает Daily Mail.

Круизный лайнер Carnival Valor завершал путешествие с острова Косумель, Мексика, в Новый Орлеан, когда 32-летняя женщина прыгнула с верхней палубы корабля. Береговая охрана направила две группы экипажей вертолетов для определения ее местонахождения. Неясно, каким образом пассажирка оказалась в воде, однако некоторые пассажиры заявили, что служба безопасности на борту якобы заковала ее в наручники незадолго до инцидента.

Ожидается, что лайнер прибудет в Новый Орлеан вечером в четверг, 17 февраля. Вместе с тем один из пассажиров предположил, что судно развернулось, чтобы вернуться в район, где женщина прыгнула в воду.

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Carnival Valor может перевозить 2980 пассажиров и 180 членов экипажа. Судно было построено в 2004 году, а затем отремонтировано в 2008-м. Отмечается, что среди всех американских круизных лайнеров больше всего пассажиров и членов экипажа падали с борта в воду именно на лайнерах Carnival — 73 человека с 2000 года.

Известно, что этот инцидент произошел всего через два месяца после того, как женщина утонула в Тихом океане, упав за борт другого судна Carnival. В Федеральном бюро расследований заявили, что расследуют случившееся.

Ранее сообщалось, что мужчина упал с круизного корабля и три дня дрейфовал на доске для серфинга. Когда 55-летнего мужчину подняли на борт проходившей мимо яхты, он рассказал, что является гражданином Великобритании и к моменту, когда его подобрали, он провел три дня на плаву. Где он взял доску для серфинга, неизвестно.

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Алина Гончарова
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