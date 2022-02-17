В России назвали возможного инициатора обстрелов в Донбассе

Последние события с обстрелами в Донбассе являются провокацией ради дестабилизации обстановки, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Вашингтон мог стать одним из инициаторов этих событий.

В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на линии разграничения в Донбассе. Обстрелы минами калибра 82 миллиметра велись из поселка Ленинское и Майорска.

«Зеленского нацелили на максимальную агрессию»

Депутат затруднился дать однозначный ответ на вопрос о том, кто именно стал инициатором обстрелов: это могли быть как местные группировки, так и Киев или даже Вашингтон.

«Тут довольно непростая ситуация. С одной стороны, зона разграничения с украинской стороны накачена оголтелыми националистами, готовыми в любой момент взорвать ситуацию. С другой, их действия нисколько не противоречат настроениям в Киеве и, самое главное, настроениям Белого дома. Для команды [президента США Джо] Байдена развязывание братоубиственной войны между двумя народами было бы неплохим сценарием», — заметил Новиков.

Политик напомнил, что когда президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил с условно примирительной позиции, заявив, что не наблюдает активности России, которая могла бы свидетельствовать об агрессии у границ Украины, главе государства незамедлительно позвонил Байден.

«Зеленский неделями, месяцами не мог дождаться звонка от Байдена, а тут он позвонил незамедлительно. И его речь не столько характеризовала объективную реальность, сколько была попыткой нацелить подконтрольный режим проявлять максимальную агрессию в отношении Донбасса», — считает депутат.

Так что в обострении ситуации заинтересованы многие. И инициатива о признании ДНР и ЛНР могла бы помочь развязать этот узел и нормализовать ситуацию в этой важной и для России, и для Украины зоне Дмитрий Новиков Депутат Госдумы

Новиков рекомендовал украинцам понять, что текущая геополитическая игра ведется не только против Москвы, но и против украинского народа. Об этом, по его мнению, свидетельствуют последние удары по экономике страны.

Он заключил, что пока обстрел Донбасса нельзя назвать постепенным переходом к масштабным действиям, на данный момент это, вероятно, только провокационные действия, нацеленные на дестабилизацию обстановки.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об обстрелах в Донбассе, заявил, что Россия пытается создать предлог для вторжения на территорию Украины.