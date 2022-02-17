Россияне жестоко избили соседей до потери сознания и попали на видео

В Нижнекамске двое россиян избили соседей. Инцидент попал на видео, его публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что мужчины поджидают соседей у их квартиры. Когда сожители выходят, на них нападают. Женщина пытается защитить пострадавшего, но ее также бьют ногами по телу и голове. Злоумышленники поочередно жестоко избивают сожителей, после чего пострадавшие теряют сознание.

«Я чувствую себя очень плохо, у меня телесные повреждения. Врачи зашили голову мне, поставили две резинки, каждый день на перевязку надо. Восемь сантиметров у меня там рана на голове», — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что ее сожитель отказался от госпитализации, несмотря на разорванную губу и гематомы на голове и лице. Избили жителей соседи сверху, при этом раньше у россиян не было с ними конфликтов. По словам пострадавшей, у одного из нападавших мужчин есть семья.

После случившегося россиянка обратилась в полицию.

Ранее пьяная жительница поселка Юганец Нижегородской области жестоко избила сына-первоклассника в подъезде жилого дома. На появившихся в сети кадрах видно, как россиянка в подъезде отчитывает своего сына. Затем женщина бьет мальчика рукой по голове и пинает в живот.