Раскрыта личность раненного охранником московского фитнес-клуба

Раскрыта личность мужчины, раненного в грудь охранником московского фитнес-клуба. Им оказался 30-летний Багдат Дюсембаев, известный в ММА под прозвищем «Казах». Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, стрельбе предшествовала ссора спортсмена с охранником спортивного заведения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что конфликт между охранником и посетителем фитнес-клуба произошел утром 16 февраля в Донском районе столицы, после чего охранник выстрелил в грудь своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц. Медики оказывают ему помощь.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. На его счету семь поединков, в которых он одержал две победы, потерпел четыре поражения, и один раз была ничья.

