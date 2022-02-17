В Чехии рассказали о «третьем крупном конфузе» американской разведки

Президент Чехии Милош Земан заявил о «третьем крупном конфузе» американской разведки после ее прогноза о войне на Украине. Его слова приводит издание Idnes.

«Я еще несколько дней назад сказал, что, на мой взгляд, никакой войны не будет. Потому что россияне — не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз», — указал глава государства.

Он отметил, что за последние десятилетия американская разведка дала неверный прогноз уже три раза. Первый — в Ираке, когда заявления о якобы спрятанном там оружии массового поражения не подтвердились.

Второй — в Афганистане, когда разведслужбы США утверждали, что «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) не войдет в Кабул. Третьим случаем стала объявленная дата якобы планируемого российского «вторжения» на территорию Украины.

Ранее стало известно, что ожидаемого западными СМИ российского вторжения на Украину в ночь на 16 февраля не произошло. Российские войска продолжили отходить в места постоянной дислокаций, командование анонсировало завершение совместных учений с белорусскими вооруженными силами.

Как сообщала газета Politico, президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun высказались не только о дне, но и времени атаки российских войск — 04:00 мск (3:00 по киевскому времени).

