Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Красноярске задержали оружейного барона из девятого класса

Полиция обнаружила у школьника из Красноярска шесть единиц оружия и тысячу патронов

Фото: Telegram-канал BAZA

В Красноярске правоохранители провели контрольную закупку у оружейного барона из девятого класса, школьника задержали, в квартире провели обыск. Об этом сообщает Baza.

Как сообщается, юноша занимается стрельбой с четвертого класса, однажды школьник решил открыть собственный магазин оружия. Несколько единиц достались ему от умершего дедушки, часть купила мать, что-то девятиклассник сам заказал в интернете. Ему удалось найти и клиентскую базу.

Вскоре о бизнесе юного предпринимателя узнали сотрудники правоохранительных органов. 16 февраля была организована контрольная закупка. Парня задержали и провели обыск. Дома у девятиклассника нашли четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и почти тысячу различных патронов. Следователи проверили телефоны школьника и аккаунты в соцсетях на предмет экстремизма, но не обнаружили признаков того, что молодой человек планировал совершать какое-либо нападение.

Правоохранители изъяли оружие, ведется расследование.

10 февраля полицейские в Севастополе изъяли у ученика 11-го класса автомат Калашникова. В Новый год 17-летний молодой человек в маске вышел на спортивную площадку с автоматом и выпустил из него несколько очередей. Стрельбу засняли на видео.
Полиция установила, что автомат принадлежал отцу школьника. У семьи изъяли оружие и 11 патронов к нему.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом
Киллер по ошибке напал на таксистку в Москве
Зеленский назвал Минские соглашения бездарно составленными
Валиева и Трусова разрыдались после выступления на Олимпиаде в Пекине
В Красноярске задержали оружейного барона из девятого класса
Дания освободила обвиненного в утечке данных бывшего главу военной разведки
Зеленский оценил возможность признания Россией ДНР и ЛНР
Политолог рассказал о возможном ответе США на высылку дипломата из России
54-летняя Николь Кидман снялась в откровенном наряде для обложки модного журнала
Мужчина упал с высоты восьмого этажа и не пострадал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.