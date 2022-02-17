В Красноярске задержали оружейного барона из девятого класса

В Красноярске правоохранители провели контрольную закупку у оружейного барона из девятого класса, школьника задержали, в квартире провели обыск. Об этом сообщает Baza.

Как сообщается, юноша занимается стрельбой с четвертого класса, однажды школьник решил открыть собственный магазин оружия. Несколько единиц достались ему от умершего дедушки, часть купила мать, что-то девятиклассник сам заказал в интернете. Ему удалось найти и клиентскую базу.

Вскоре о бизнесе юного предпринимателя узнали сотрудники правоохранительных органов. 16 февраля была организована контрольная закупка. Парня задержали и провели обыск. Дома у девятиклассника нашли четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и почти тысячу различных патронов. Следователи проверили телефоны школьника и аккаунты в соцсетях на предмет экстремизма, но не обнаружили признаков того, что молодой человек планировал совершать какое-либо нападение.

Правоохранители изъяли оружие, ведется расследование.

10 февраля полицейские в Севастополе изъяли у ученика 11-го класса автомат Калашникова. В Новый год 17-летний молодой человек в маске вышел на спортивную площадку с автоматом и выпустил из него несколько очередей. Стрельбу засняли на видео.

Полиция установила, что автомат принадлежал отцу школьника. У семьи изъяли оружие и 11 патронов к нему.