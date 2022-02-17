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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве потерпевшего полицейским

В Перми полицейский случайно убил потерпевшего, который набросился на него с ножом
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении пермского полицейского, который случайно убил 49-летнего потерпевшего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, преступление было совершено 10 февраля 2022 года на улице Сысольская. Мужчина, у которого украли телевизор, напал на прибывшего на вызов стража порядка с кухонным ножом и попытался его ранить. Полицейский решил обезвредить нападавшего и ударил его по голове, после чего тот, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался на месте.

В отношении правоохранителя возбудили дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. На время расследования его отправили в СИЗО на два месяца.

Бастрыкин СКР запросил доклад о ходе следствия и поставил его на контроль центрального аппарата ведомства.

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Елизавета Новикова
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