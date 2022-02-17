Власти Латвии назвали дату смягчения правил въезда в страну для россиян

Российские туристы с 1 марта смогут приехать в Латвию при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста. Дату вступления изменений в силу назвал секретарь министерства иностранных дел республики Янис Бекерис, пишет портал TVNET.

Отмечалось, что власти Латвии приняли решение смягчить правила въезда в страну — республика откажется от деления стран на группы риска, однако сохранит при этом контроль за медицинскими документами путешественников.

Так, приехать в прибалтийское государство по-прежнему возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на COVID-19.

Поскольку в России нет единого европейского ковид-сертификата, отечественные туристы могут приехать на территорию Латвии с отрицательным ПЦР-анализом на коронавирус.

Ранее в феврале стало известно о том, что Литва возобновила выдачу всех типов виз, в том числе туристических, для россиян. Отмечалось, что с 31 марта европейская страна снимет часть ограничений на въезд. Для ее посещения необходимо предъявить либо отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации одобренным в Литве препаратом.