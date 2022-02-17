Описано состояние ядра Земли

Геофизики из Китайской академии наук описали агрегатное состояние и состав ядра земли, выяснилось, что оно находится одновременно и в жидком, и твердом состоянии. Результаты исследования они описали в журнале Nature.

Чтобы понять, какой структуры земное ядро, ученые смоделировали на компьютере деятельность, которая происходит в недрах Земли. Выяснилось, что 64 атома, содержащиеся там, пребывают в так называемом суперионном состоянии, то есть в промежуточном между жидким и твердым. Такой эффект создают ионы кислорода, образовавшие собой твердое вещество, и ионы водорода, плавающие вокруг и представляющие своего рода жидкость. В основе ядра — атомы железа и других металлов, которые находятся в кристаллическом состоянии.

В марте 2021 года специалисты из Австралийского национального университета доказали, что внутреннее ядро Земли оказалось является двойным, кроме того, в нем присутствует неизвестный слой.

