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В ЛНР обвинили Зеленского в эскалации конфликта в Донбассе

Народная милиция ЛНР назвала обстрелы в Донбассе личным приказом Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично дал военным приказ об эскалации конфликта в Донбассе, уверены в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению представителей Народной милиции, обострение напряженности связано с визитом Зеленского в зону Операции Объединенных сил (ООС). После отъезда главы государства в регионе начались обстрелы. «Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», — заявили в ведомстве.

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Ранее в ЛНР обвинили Киев в попытках обострить ситуацию в Донбассе. Причиной эскалации напряженности в республике назвали личное указание киевского военно-политического руководства. Утром в четверг, 17 февраля, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики обстреляли пять населенных пунктов на территории самопровозглашенной республики.

Украина в свою очередь обвиняет противника в обстрелах в направлении ряда населенных пунктов в Донбассе. Как утверждают в штабе ООС, в результате были ранены один украинский военнослужащий и два гражданских лица.

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Алиса Реброва
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