На свадьбе в Индии 13 человек упали в колодец и погибли

Как минимум 13 человек погибли, упав в колодец в ходе свадебной церемонии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным BBC News, 11 из них скончались на месте, еще двое умерли в больнице.

По информации издания, жертвами стали женщины и дети. Они сидели на металлической плите, закрывающей колодец, когда она рухнула под их тяжестью. Отмечается, что после происшествия другие гости мероприятия попытались оказать помощь пострадавшим.

14 января сообщалось, что на востоке Дели полицейские саперы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, спрятанное в сумке. Бомбу нашли на цветочном рынке Газипура на востоке столицы Индии. Правоохранительные органы и служба по борьбе с терроризмом возбудили уголовное дело.