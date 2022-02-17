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На свадьбе в Индии 13 человек упали в колодец и погибли

BBC: на свадебной церемонии на севере Индии 13 женщин и детей упали в колодец и погибли

Кадр: LatestLY / YouTube

Как минимум 13 человек погибли, упав в колодец в ходе свадебной церемонии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным BBC News, 11 из них скончались на месте, еще двое умерли в больнице.

По информации издания, жертвами стали женщины и дети. Они сидели на металлической плите, закрывающей колодец, когда она рухнула под их тяжестью. Отмечается, что после происшествия другие гости мероприятия попытались оказать помощь пострадавшим.

14 января сообщалось, что на востоке Дели полицейские саперы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, спрятанное в сумке. Бомбу нашли на цветочном рынке Газипура на востоке столицы Индии. Правоохранительные органы и служба по борьбе с терроризмом возбудили уголовное дело.

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Виктория Кондратьева
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