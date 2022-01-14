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В Индии предотвратили крупный теракт

В столице Индии Дели обнаружили и обезвредили бомбу

Кадр: India Today

На востоке Дели полицейские саперы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщает газета India Today.

Бомба была найдена на цветочном рынке Газипура на востоке столицы Индии. СВУ весом 1,5 килограмма спрятали в сумке. Предположительно, взрывчатка была заложена для совершения теракта в преддверии отмечаемого в Индии 26 января Дня независимости страны.

Полиция оперативно оцепила место находки, а прибывшие саперы смогли предотвратить крупный теракт и подготовили СВУ к обезвреживанию методом контролируемого взрыва. Правоохранительные органы и служба по борьбе с терроризмом уже возбудили уголовное дело и проводят расследование.

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В декабре прошлого года спецслужбы Турции предотвратили теракт, который мог произойти на митинге с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Сотрудники обезвредили бомбу, найденную при досмотре одной из машин.

В ноябре 2021 года теракт смог предотвратить британский таксист. Он запер предполагаемого смертника в своей машине, прежде чем его пассажир привел в действие взрывное устройство и погиб. Он, вероятно, собирался атаковать толпу, собравшуюся в соборе в День поминовения — дату, посвященную памяти павших в Первой мировой войне.

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Дмитрий Сотак
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