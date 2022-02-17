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Россия избежала наказания от Европы за «офшоры»

В Минфине заявили, что Россия избежала включения в серый налоговый список ЕС

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

После принятия поправок в режим специальных административных районов (САР, или «русские офшоры») Россия избежала включения в серый налоговый список ЕС. Об этом пишет РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

У Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций, отметил он. «По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам», — заявил Сазанов.

В рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов Евросоюз собирался включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. Поводом для наказания было наличие в стране САР, организованных во Владивостоке и Калининграде. Европейские органы предложили Москве изменить регулирование до 31 декабря 2022 года.

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Правила САР требуют, чтобы регистрирующаяся в них компания переезжала из зарубежной юрисдикции. Тогда она получает статус международной холдинговой компании (МХК) и может рассчитывать на льготный налоговый режим.

16 февраля Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании — резидента САР. Без этого ЕС получила бы право применять к России защитные меры административного и правового характера.

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Платон Щукин
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