Прохожие помешали россиянину похитить на улице 9-летнюю девочку

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против мужчины, который пытался похитить 9-летнюю девочку на улице в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Расследование ведется по статье о покушении на похищение несовершеннолетней. Мужчина задержан.

По версии следствия, 8 февраля на улице Карла Маркса подозреваемый путем уговоров и удержания за руку попытался похитить ребенка. Увести девочку мужчине помешал очевидец.

Задержанный — нижегородец 1991 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Нижегородской области. Его личность была установлена после изучения записей с камер видеонаблюдения.