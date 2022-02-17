Зюганов объяснил почти одновременную госпитализацию в ЦКБ с Жириновским

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его почти одновременная госпитализация в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским может быть связана с эпидемиологической ситуацией в Госдуме и числом заболевших депутатов. Его слова приводит kp.ru.

Политик сравнил омикрон-штамм коронавируса с корью. «Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного», — отметил лидер КПРФ.

Он не увидел ничего удивительного в том, что его положили в больницу почти в то же время, что и Жириновского. «Но из-за того, что он послабее (штамм коронавируса — прим. «Ленты.ру»), ослабили некоторые, в том числе и свою личную защиту, и аккуратность», — подчеркнул Зюганов.

О госпитализации председателя КПРФ стало известно 11 февраля. Политика доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Кроме того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля из-за осложнений, вызванных омикроном. По последним данным, врачи оценивают его состояние как стабильное.

