Россиянам помогут творить добро в сети

«Одноклассники» объявляют об открытии грантовой программы для помощи некоммерческим организациям (НКО) и благотворительным фондам внутри соцсети. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что платформа ежеквартально будет отбирать 15 творящих добро российских фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тысяч рублей на счет в рекламном кабинете. Кроме того, победители получат от «Одноклассников» консультационную поддержку и смогут принять участие в специальном вебинаре об инструментах продвижения в соцсети.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать в ней группу. Желающим необходимо выполнить несколько условий: быть проверенным партнером сервиса «Добро Mail.ru», вести группу в «Одноклассниках» и наполнять ее уникальным контентом, релевантным теме фонда.

Первый этап приема заявок на участие в программе пройдет с 20 по 28 февраля включительно. Победителей определят в соответствии с требованиями и критериями, заявленными в правилах, также будет учитываться актуальность, востребованность, долгосрочность и перспективность проекта. Список победителей первого квартала 2022 года будет опубликован 2 марта в группе «Социальные проекты ОК».

Подать заявку можно через личное сообщение в указанную группу. Заявка должна включать в себя название фонда с ссылкой на сообщество в соцсети, название проекта, для которого необходим грант, цель и результат, которого планируется достичь. Заявки на грантовую поддержку принимаются раз в квартал.

«Одноклассники» регулярно поддерживают социальные инициативы. Так, в ноябре 2021 года совместно с региональным офисом структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии был проведен прямой эфир «Агрессия в сети — как женщинам защититься от насилия», на странице авторизации был размещен телефон службы доверия для жертв гендерного насилия. В феврале текущего года в соцсети появились тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом», а на витрине «Товаров ОК» можно было купить валентинки с цитатами студентов фонда.