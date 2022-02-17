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Более 60 процентов украинцев поддержали вступление в НАТО

Социологи сообщили, что 62 процента украинцев поддерживают присоединение к НАТО

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Более 60 процентов украинцев поддержали идею о вступлении страны в НАТО. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные на сайте организации.

По данным исследования, вступление в Североатлантический альянс поддерживают 62 процента респондентов, отрицательно относятся к инициативе 30 процентов. «За историю наблюдений с 2014 года это самый высокий показатель позитивного восприятия интеграции Украины в НАТО», — утверждает «Рейтинг».

На западе страны вступление в НАТО поддерживает 81 процент опрошенных, в восточной части — 36 процентов. Среди сторонников партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» доля желающих присоединиться к Североатлантическому альянсу достигает 92 процентов. Среди избирателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вступление в НАТО поддерживают семь процентов.

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В декабре 2021 года Киевский международный институт социологии сообщил, что в случае референдума о присоединении к НАТО 59,2 процента украинцев проголосовали бы за, 28,1 процента — против.

При этом в апреле Украинский институт будущего заявил, что около 64 процентов граждан полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления страны в НАТО.

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Алевтина Запольская
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