Умер актер из фильмов «Лучший стрелок» и «Рокки» Фрэнк Пеше

Умер американский актер кино и телевидения, продюсер, сценарист и каскадер Фрэнк Пеше. Об этом сообщает Deadline.

Артист скончался в Калифорнии в возрасте 74 лет. Известно, что смерть наступила 6 февраля от осложнений, связанных с деменцией. Детей у Пеше не осталось.

Фрэнк Пеше родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке. Его актерский дебют состоялся в 1976 году в сериале «Полицейская история». На больших экранах он появился в первой части «Рокки». Пеше также известен по эпизодическим ролям в таких культовых фильмах и шоу, как «Крестный отец», «Танец-вспышка», «Лучший стрелок», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Рыцарь дорог», «Донни Браско» и других. Фрэнк Пеше был близким другом актеров Сильвестра Сталлоне и Тони Данца.