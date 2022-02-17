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Посол Великобритании прибыла в МИД России

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в МИД России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в МИД России на фоне сообщений о скором ответе Вашингтону от российской стороны по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, дипломат прибыла в российское внешнеполитическое ведомство около 15:23 по московскому времени. Посольство Соединенного Королевства подтвердило, что Броннерт посещает МИД России.

Ранее российский МИД посетил посол США в России Джон Салливан. Его визит состоялся после заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о передаче ответа США 17 февраля. Дипломат покинул здание через 15 минут и воздержался от комментариев.

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Виктория Кондратьева
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