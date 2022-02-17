Украину предупредили о потере территорий при наступлении на Донбасс

Масштабная атака на Донбасс станет самоубийством для Украины, поскольку Россия вынуждена будет оказать помощь республикам и своим гражданам, находящимся на их территории, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил, что впоследствии это может закончиться для Киева новой потерей территорий

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали многочисленные обстрелы вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. ОБСЕ также зафиксировала применение артиллерии, основываясь на сообщениях с обеих сторон.

«Детонатор разрушения всей страны»

«Я думаю, пока что это все же только провокационное поведение. Трудно сказать, кем именно оно было инициировано: может, националистическими образованиями на местах, может, руководством Украины. Не думаю, что Киев решится на какие-то более серьезные действия. От любых обстрелов страдает мирное население. Текущая провокация — мерзость, она возмутительна, особенно на фоне происходящих разговоров о том, что вопрос надо решать мирным путем, путем выполнения Минских соглашений», — отметил сенатор.

На данный момент политик не видит признаков полномасштабного наступления украинских войск на регион. Но он уверен, что в случае необходимости Россия обязательно встанет на защиту ДНР и ЛНР.

Непонятно, способно ли само руководство страны уже контролировать ситуацию, складывающуюся на границе разграничения Украины и республик. Но они, в любом случае, должны понимать, что масштабная операция равна для них самоубийству Сергей Цеков Сенатор Совфеда

«Силовым путем проблему Донбасса не решить, в таком случае Украина получит очень серьезный отпор и в итоге все закончится тем, что она потеряет значительную часть своих территорий. Агрессивные действия могут стать детонатором разрушения всей страны», — заключил сенатор.

Об эскалации конфликта также сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По их мнению, киевские силовики намеренно пытаются ухудшить ситуацию на линии соприкосновения.