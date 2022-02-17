В России указали на новый аргумент в пользу признания ДНР и ЛНР

Начавшиеся в Донбассе обстрелы стали еще одним аргументом для признания ДНР и ЛНР, уверен депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал произошедшее поводом не только запустить процедуру, но и довести ее до логического завершения, чтобы обезопасить жителей республик.

В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на линии разграничения в Донбассе. Обстрелы минами калибра 82 миллиметра велись из поселка Ленинское и Майорска.

«Мы считаем, что необходимость признания ДНР и ЛНР назрела еще раньше. То, что происходит сейчас прямо на наших глазах, — это только дополнительный аргумент в пользу нашего предложения. Мы видим, что Киев не готов соблюдать Минские соглашения даже сейчас, когда, казалось бы, это важно, в первую очередь, для украинских властей, чтобы продемонстрировать миру свою договороспособность и готовность выполнять соглашения, гарантами которых выступают и западные партнеры», — сказал Новиков.

Политик обратил внимание на то, что Украина начала агрессивные действия даже несмотря на предложение Госдумы о признании республик. Украинцы понимают, что подобный шаг может иметь серьезный последствия, отметил Новиков.

«Нынешние киевские власти продолжают вести себя абсолютно отмороженно. Так что у российской стороны просто появился еще один аргумент не просто запустить процедуру признания ДНР и ЛНР, но и довести ее до конца», — заключил депутат.

Ранее депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).