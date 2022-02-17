Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия показала в ООН доказательства военных преступлений Киева

Замглавы МИД Вершинин: РФ передала в СБ ООН материалы о военных преступлениях Украины

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Россия передала странам-членам Совета безопасности ООН доказательства Следственного комитета и RT преступлений украинских военных с применением запрещенных методов войны в Донбассе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — заявил дипломат, выступая на заседании СБ всемирной организации.

8 февраля первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока заявила, что бывшего президента Украины Петра Порошенко ожидает международный суд за геноцид жителей Донбасса. Она отметила, что Порошенко стоило бы задуматься о поиске страны, в которой он мог бы скрыться от политически мотивированного украинского возмездия. Но при этом она также предрекла экс-президенту неминуемое международное разбирательство по факту военных преступлений и геноцида жителей Донбасса, спонсором и вдохновителем которого, по ее словам, он являлся.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британские военные опубликовали схему «вторжения» России на Украину
Россия показала в ООН доказательства военных преступлений Киева
В ООН заявили об уверенности в невозможности войны на Украине
Зюганов раскрыл причину госпитализации
В России назвали истерией заявления Запада о «вторжении» на Украину
Киев выразил готовность продолжить переговоры в «нормандском формате»
Американская журналистка обесценила историческое достижение Трусовой
На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией
В Санкт-Петербурге обрушился фасад здания бывшего завода «Красный треугольник»
Кристина Асмус попала в больницу после депиляции на съемках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.