Россия показала в ООН доказательства военных преступлений Киева

Россия передала странам-членам Совета безопасности ООН доказательства Следственного комитета и RT преступлений украинских военных с применением запрещенных методов войны в Донбассе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — заявил дипломат, выступая на заседании СБ всемирной организации.

8 февраля первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока заявила, что бывшего президента Украины Петра Порошенко ожидает международный суд за геноцид жителей Донбасса. Она отметила, что Порошенко стоило бы задуматься о поиске страны, в которой он мог бы скрыться от политически мотивированного украинского возмездия. Но при этом она также предрекла экс-президенту неминуемое международное разбирательство по факту военных преступлений и геноцида жителей Донбасса, спонсором и вдохновителем которого, по ее словам, он являлся.