Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке с Западом за страны бывшего СССР и все постсоветское пространство. Об этом заявил журналист Эмброуз Эванс-Притчард в статье для британского издания The Telegraph.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье», — заключил обозреватель. По его мнению, западные санкции не смогут изменить расчетов Путина.

Эванс-Притчард отметил, что Москва накопила 635 миллиардов долларов валютных резервов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Он добавил, что у России профицит бюджета, страна не привлекает иностранных инвесторов для покрытия государственных расходов и сокращает размер государственного долга.

В статье также подчеркнуто, что Кремль мог бы перекрыть все поставки газа в Европу, не столкнувшись при этом с серьезными финансовыми ограничениями.

В другом материале британского издания сообщается, что Путин одержал геополитическую победу над США и Европой. По мнению автора статьи, российский лидер показал все «слабые места западного мира», а Киев понял, что, несмотря на громкие заявления, Запад не готов поддержать его.