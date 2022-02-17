Российский президент Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, пишет британское издание The Telegraph.

Россия одержала победу

Автор рассказал, что российский лидер показал все «слабые места западного мира». Издание напомнило, что Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, но в итоге Евросоюзу показали, что его претензии не обоснованы. Европейские политики отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь «воинственной риторикой», подчеркнуло издание.

Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него обозреватели The Telegraph

По мнению журналистов, Киев понял, что несмотря на громкие заявления, Запад не готов поддержать его. Автор уточнил, что Украину, скорее всего, не примут в НАТО.

Он также напомнил, что вопреки попыткам ряда государств запретить работу российского газопровода «Северный поток-2», он готов к поставкам газа в Европу и скоро будет запущен.

По мнению автора, исходя из этого, можно сказать, что старания Запада не увенчались успехом, а Россия одержала победу.

Обвинения Запада

С осени 2021 года западные средства массовой информации и политики обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружения из стран НАТО.

Как объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сотрудничество в оборонной сфере с Западом и массовые поставки вооружения на Украину — это один из элементов «комплексного пакета сдерживания России».

Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

США наряду с другими государствами продолжают снабжать Украину оружием. В конце января США доставили в Киев очередную партию оружия и боеприпасов на 200 миллионов долларов.

При этом американский президент Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Ответ России

После этого фейка официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Запад доказать отсутствие планов агрессии в отношении России. По ее словам, жизнь все расставила на свои места, когда якобы подготавливаемое нападение не состоялась.

Вот теперь давайте поговорим по-другому. А пускай они теперь доказывают, что у них нет намерения совершать агрессивные действия в отношении нашей страны или какой-либо другой Мария Захарова официальный представитель МИД России

Кремль неоднократно говорил о том, что у России нет планов нападать на другие государства. При этом Москву беспокоит желание НАТО расширяться на восток. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что отношения Москвы и Североатлантического альянса достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину.

Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».