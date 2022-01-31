На Украине объяснили массовые поставки оружия от Запада

Тонны оружия, которое Украина получает от стран Запада, помогут ей укрепить свою переговорную позицию и, как следствие, избежать войны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его цитирует УНИАН.

По словам главы МИД, сотрудничество в оборонной сфере с Западом и массовые поставки вооружения на Украину — это один из элементов «комплексного пакета сдерживания России». Именно эти поставки помогают стране укрепить свою переговорную позицию, что поможет предотвратить военное противостояние, объяснил Кулеба.

«Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять», — подчеркнул он.

28 января США доставили в Киев очередную партию оружия и боеприпасов в рамках пакета военной помощи на 200 миллионов долларов.

Также в числе стран, которые решили передать Украине оружие, оказалась Польша. По словам главы Бюро национальной обороны Польши Павла Солоха, речь идет об оборонительном вооружении.