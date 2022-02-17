Киев выразил готовность продолжить переговоры в «нормандском формате»

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев готов продолжить переговоры в «нормандском формате». Его слова передает РИА Новости.

Кислица также выразил сожаление из-за якобы «нежелания» России участвовать в саммите «нормандской четверки». «Мы готовы возобновить переговоры во всех форматах, в том числе на уровне лидеров», — отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве считают Минские соглашения безальтернативными. Она отметила, что при желании Запада данный комплекс мер может быть реализован в течение нескольких месяцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными прямые переговоры с Донбассом. По его словам, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не решают политические вопросы. «Мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп — с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят», — отметил президент.