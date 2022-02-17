За мошенничество с квартирами пенсионеров задержана банда черных риелторов

В Москве за мошенничество с квартирами одиноких пенсионеров задержана банда черных риелторов. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о задержании банды рассказал глава МВД в ходе коллегии с участием президента России Владимира Путина. Бандиты использовали паспортные данные одиноких москвичей и образцы их подписей для заключения доверенностей на куплю-продажу их квартир.

Силовиками задокументированы десять эпизодов преступной деятельности, ущерб от которой составил 77 миллионов рублей. МВД возбудило восемь уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и два уголовных дела о мошенничестве в сфере кредитования.

Лидером этнической преступной группы являлся ранее неоднократно судимый рецидивист.

В январе сообщалось, что Вологодский областной суд вынес приговор четырем черным риелторам, которые убили двух российских пенсионеров ради квартир.