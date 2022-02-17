Пилот самолета написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь»

Пилот пассажирского самолета траекторией полета воздушного судна написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь». На это обратил внимание сервис Flightradar, поделившись снимком в своем Twitter-аккаунте.

В четверг, 17 февраля, пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на один час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово «relax» («расслабься» — прим. «Ленты.ру»). Лозунг шириной в 80 миль (128 километров) появился всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной.

За передвижением самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса. Отмечалось, что пилот решил совершить такой маневр на фоне обострения ситуации в отношениях России и Украины, в частности, после заявления некоторых западных источников СМИ о перемещении десятков тактических групп российских батальонов к границе с Украиной.

Ранее в феврале минобороны Великобритании опубликовали карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. Так, на карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» представлена схема, на которой изображены фазы наступления сухопутных войск России.