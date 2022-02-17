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Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла отношение к Гузеевой

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова заявила, что относится к Гузеевой как к родственнице

Кадр: Super / YouTube

Российская ведущая Роза Сябитова раскрыла отношение к коллеге по программе «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой. По ее словам, она считает соведущую родственницей и позволяет Гузеевой критиковать себя на шоу. Об этом знаменитость рассказала в интервью проекту «Алена, блин!» на YouTube.

Сябитова отметила, что у них с соведущей никогда не было серьезных конфликтов. Сваха подчеркнула, что уважает коллегу и считает ее своим учителем. «Мы не дружим, мы семья. Лариса [Гузеева] как родственник. Вот попробуйте сейчас что-нибудь про нее плохое сказать, встану и лещей надаю», — заявила она.

Ведущая также добавила, что Гузеева разрешает ей критиковать себя, но вместе с тем иногда говорит неприятные вещи о Сябитовой. «Это все по-родственному. Но Лариса [Гузеева] всегда извиняется», — высказалась сваха о колкостях коллеги в ее адрес. Помимо того, она назвала ее «талантищем», отметив актерские способности Гузеевой.

Ранее Сябитова раскрыла закулисье «Давай поженимся!» Телеведущая рассказала, что заранее готовит шутки и пословицы, которые озвучивает на съемках. По словам свахи, в студии перед ней обычно лежит сценарий, в котором она делает пометки.

Маргарита Щигарева
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