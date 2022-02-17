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В ЛНР сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Народная милиция ЛНР сбила использующийся для корректировки огня украинский БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Администрация Президента Украины

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко рассказал о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Он уточнил, что дрон использовался для корректировки артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в четверг, 17 февраля, в районе населенного пункта Донецкий был замечен БПЛА типа «квадракоптер». Он был сбит постом воздушного наблюдения ведомства во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее 11 февраля военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили украинский беспилотник, который двигался в направлении позиций ополчения с целью задействовать прикрепленную к нему бомбу.

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Варвара Кошечкина
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