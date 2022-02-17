Россиянин пробил пасынку голову мраморной плитой и отделался условным сроком

В Севастополе россиянин пробил мраморной плитой голову пасынка и отделался условным сроком. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, инцидент произошел после того, как подросток привел домой друзей и устроил праздничное застолье со спиртным. В это время на кухне распивала водку его мать и отчим. Чтобы родители не мешали, он прижал дверь в их помещение 15-килограммовой мраморной плитой. Подростки отдыхали громко, чем вызвали гнев отчима, особенно когда он обнаружил, что его заперли.

Мужчина сумел открыть дверь, взял каменную плиту и запустил ее в пасынка. От попадания в голову плитой подросток получил тяжелые травмы. Его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом позвоночника. Позже стороны примирились, и осужденный раскаялся в содеянном.

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