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Появились подробности убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

СК объявил в розыск подозреваемого в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

Фото: СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике

Группа туристов из Москвы, один из которых был убит жителем Карачаево-Черкесии, ехала на автомобиле Ford Transit в сторону поселка Архыз и остановилась недалеко от станицы Кардоникская в Зеленчукском районе КЧР. О подробностях произошедшего сообщается на сайте Следственного комитета.

«В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку», — говорится в сообщении. Отмечается, что один из местных нанес туристу не менее одного удара ножом в живот, пострадавший умер по пути в больницу.

По данным следователей, лицо, совершившее преступление, установлено. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Как сообщалось ранее, в убийстве обвиняется 33-летний местный житель Абдуллах Бостанов. Известно также имя погибшего — это житель Москвы Олег Албегов. Отмечалось, что турист остановился на обочине, чтобы сходить в туалет, однако это вызвало недовольство у проезжавших мимо местных жителей.

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Варвара Кошечкина
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