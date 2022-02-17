Появились подробности убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

Группа туристов из Москвы, один из которых был убит жителем Карачаево-Черкесии, ехала на автомобиле Ford Transit в сторону поселка Архыз и остановилась недалеко от станицы Кардоникская в Зеленчукском районе КЧР. О подробностях произошедшего сообщается на сайте Следственного комитета.

«В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку», — говорится в сообщении. Отмечается, что один из местных нанес туристу не менее одного удара ножом в живот, пострадавший умер по пути в больницу.

По данным следователей, лицо, совершившее преступление, установлено. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Как сообщалось ранее, в убийстве обвиняется 33-летний местный житель Абдуллах Бостанов. Известно также имя погибшего — это житель Москвы Олег Албегов. Отмечалось, что турист остановился на обочине, чтобы сходить в туалет, однако это вызвало недовольство у проезжавших мимо местных жителей.