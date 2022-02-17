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Врач рассказала о снижении риска болезни Альцгеймера при сне в определенной позе

Доктор Бенвенист рассказала, что сон на боку снижает риск развития болезни Альцгеймера

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук из Университета Стоуни-Брук Хелен Бенвенист рассказала, как определенная поза сна может оказывать влияние на здоровье. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам врача, группе ученых удалось выяснить, что разные позы, в которых засыпает человек, могут влиять на глимфатическую систему головного мозга, которая, в свою очередь, представляет собой систему очистки мозга от химических веществ. Выяснилось, что эффективность работы данной системы увеличивается во время сна на боку, по сравнению со сном на животе или спине. Это помогает снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее новозеландские ученые из Университета Отаго нашли взаимосвязь между состоянием сетчатки глаза и проявлением болезни Альцгеймера. Ученые выявили, что более толстые слои ганглиозных клеток и нервных волокон сетчатки были связаны с наилучшими когнитивными показателями как в младшем возрасте, так и в зрелом. Те испытуемые, которые имели более тонкую сетчатку показали сниженную скорость мыслительной функции и реакции на получаемую информацию, определили специалисты.

Марина Совина
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