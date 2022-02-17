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Диетолог развеяла главный миф о борьбе с жиром на животе

Диетолог Соломатина назвала упражнения на пресс бесполезными в борьбе с жиром на животе

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина оценила влияние упражнений на пресс на борьбу с жиром на животе. Об этом специалист рассказала в интервью «Москве 24».

Диетолог развеяла главный миф о борьбе с жиром на животе: она назвала бесполезными упражнения на пресс. Врач приветствовала такую физическую нагрузку, однако подчеркнула, что «будет пресс и жир». Соломатина порекомендовала скорректировать питание и отдать предпочтение таким аэробным нагрузкам, как ходьба и плавание.

Кроме того, важно определить причину появления жира на животе. «То есть возможно, что это так называемый метаболический синдром либо инсулинорезистентность. Важно, у кого наблюдается жир на животе: у мужчины или у женщины», — объяснила эксперт.

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Соломатина порекомендовала убрать из рациона простые углеводы, трансжиры, фастфуд, жареное и напитки с фруктозой. Она призвала готовить еду на пару или запекать с небольшим количеством масла. Не менее важно ограничить калорийность пищи, однако оставить белки в виде мяса, курицы и рыбы. Диетолог также посоветовала скачать таблицу калорийности продуктов и таблицу гликемических индексов.

«Гликемия влияет на завязывание жирка в области живота, поэтому лучше все контролировать. Все, что на уровне 50, — это середина. Все, что ниже, — лучше. Выше, естественно, может привести к набору веса», — заключила Соломатина.

Ранее диетолог Сьюзан Боуерман перечислила напитки для избавления от жира на животе. Она посоветовала употреблять воду, зеленый чай и протеиновые коктейли.

Марина Совина
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