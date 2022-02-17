Автомобили станут пугать водителя ради безопасности

В автомобилях Ford появится интеллектуальная система оповещения водителей об опасности. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

По словам инженеров компании, новая система будет постоянно анализировать обстановку вокруг автомобиля и сообщать водителю о потенциально опасных ситуациях. К ним относятся внезапное появление пешеходов, сближение с другим автомобилем, возможное столкновение с велосипедистом и другие случаи.

«Технологии завтрашнего дня могут предупредить нас о том, что именно представляет собой опасность, и о том, откуда она исходит», — заявил инженер Ford Оливер Кирштейн. С помощью специальных сенсоров, которые начал тестировать автопроизводитель, алгоритмы будут определять тип помехи или опасности и через систему динамиков в салоне машины извещать о ней пользователя. Так, при появлении велосипедиста система может «напугать» водителя воспроизведением звука велосипедного звонка.

По словам экспертов компании, новая система точно определяет вид опасности в 74 процентах случаев. Находившиеся за рулем участники исследования положительно реагировали на реальные сценарии на тестовой трассе — были готовы к появлению помехи в слепых зонах, исправляли свои ошибки или избегали ДТП.

В конце ноября Honda Motor представила технологию взаимодействия с водителем автомобиля с помощью умного ремня. В случае превышения скорости или появления иной опасной ситуации на дороге интеллектуальная система посредством ремня привлекает внимание сидящего за рулем.