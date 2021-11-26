Honda предупредит ДТП с помощью ремня

Компания Honda Motor представила технологию взаимодействия с водителем автомобиля с помощью умного ремня. Об этом сообщает издание The Japan Times.

В сообщении японской корпорации говорится, что она начала интегрировать искусственный интеллект в свои автомобили, чтобы предупреждать водителей о дорожно-транспортных происшествиях. В компании заявили, что надеются добиться нулевого количества смертей в ДТП, вызванных человеческой ошибкой, к 2050 году.

Одной из особенностей оснащенного датчиками и камерами авто назвали наличие умного ремня, который оснащен механизмом регулировки натяжения. Так, в случае внезапного появления пешеходов на дороге ремень натянется, таким образом дав сигнал водителю затормозить. В случае, если владелец авто попытается перестроиться на соседнюю полосу во время совершения обгона другим участником движения, машина подаст звуковой сигнал через встроенные в салон динамики. Также в сиденье умного автомобиля встроены вибромоторы. Если система машины через биометрические сенсоры поймет, что водитель засыпает, последний почувствует вибрацию. В компании объяснили необходимость повышения безопасности авто в том числе тем, что возраст среднестатистического водителя резко увеличился.

Ранее стало известно, что на автомобилях Tesla будет принудительно включаться видеорегистратор при активации автопилота. По словам представителей компании, записанные видео можно будет использовать при расследовании ДТП.