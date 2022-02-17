Математик спрогнозировал продолжительность спада заболеваемости коронавирусом

Спад заболеваемости COVID-19 в России продлится всю весну. Такую эпидемиологическую обстановку спрогнозировал руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков, его цитирует ТАСС.

«И пятый пик отличается от всех предыдущих, если они все были пологие, медленно взбирались в гору и медленно спускались, то здесь очень быстрый подъем и достаточно пологое выздоровление», — сказал Боровков.

По его словам, летом может развиться два эпидемических сценария — либо пандемия продолжит идти на спад, либо возникнет всплеск. Приход шестой волны может быть обусловлен приездом туристов в страну или появлением нового штамма, объяснил он.

Математик считает, что Москва прошла пик заболеваемости COVID-19 7 февраля, Санкт-Петербург — 12 февраля.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал сроки спада волны заражений омикроном в России. По его словам, если имеющиеся вакцины от COVID-19 помогут в борьбе с пандемией, волна заражений в стране спадет к маю.