В России оценили слова Лукашенко о «сверхъядерном» оружии в Белоруссии

Размещение на территории Белоруссии мощного оружия, в том числе, ядерного и «сверхъядерного», о котором заявил президент страны Александр Лукашенко, крайне маловероятно, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что Россия способна поражать цели с собственной территории, а «сверхъядерного» оружия не существует в принципе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на территории страны «сверхъядерное» оружие в случае «глупых шагов соперников».

«Действительно, существует мощное оружие, термоядерное, но оно тоже относится к ядерному. Никакого "сверхъядерного" не существует. Впрочем, у Лукашенко нет ни того, ни другого, речь идет только о возможности размещения в Белоруссии российского оружия. Так же, как техника США размещается в странах-союзниках», — сказал военный эксперт.

Россия, по словам Юлина, не заинтересована даже в таком формате. Дальнобойности оружия страны достаточно для того, чтобы не переносить его на территорию соседнего государства.

«Из Калининградской области можно стрелять с таким же успехом, как из Белоруссии. А для межконтинентальных ракет разница в расстоянии вообще ничтожна. Так что никакой нужды в этом нет, в своем заявлении Лукашенко только подчеркивает, что, как союзник России, готов пойти на многое», — заключил военный историк.

Ранее Лукашенко сообщил, что попросит Россию помочь с освоением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».