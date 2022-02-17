Павел Воля рассказал о влиянии на карьеру жены

Стендап-комик и резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Павел Воля рассказал в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» о том, как его жена телеведущая Ляйсан Утяшева стала ведущей шоу «Танцы» на канале ТНТ. По словам Воли, он никак не влиял на карьеру супруги.

Воля заверил, что Утяшева сама устроилась на ТНТ. Он отметил, что креативный продюсер канала Вячеслав Дусмухаметов сам позвонил ей и предложил вести шоу «Танцы». Комик также заверил, что никак не участвует в том, что касается карьеры супруги. Воля заявил, что его помощь не нужна Утяшевой, поскольку она профессионал.

Комик также предположил, что Дусмухаметов мог позвать Утяшеву на ТНТ, так как понимал, что в противном случае она, скорее всего, ушла бы работать на другой канал. «Если бы он ее тогда не схватил, ее бы на следующий день кто-то другой схватил», — высказался стендапер.

Ранее Утяшева рассказала, что спустя десять лет брака с Волей задумалась о смене фамилии. Телеведущая рассказала, что подумывает взять фамилию юмориста в качестве сюрприза на годовщину их свадьбы.

Воля и Утяшева поженились в ноябре 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года на свет появилась их дочь София.