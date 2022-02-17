Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Павел Воля рассказал о влиянии на карьеру жены

Павел Воля заявил, что его жена Ляйсан Утяшева сама устроилась ведущей на телеканал ТНТ

Кадр: А поговорить? / YouTube

Стендап-комик и резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Павел Воля рассказал в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» о том, как его жена телеведущая Ляйсан Утяшева стала ведущей шоу «Танцы» на канале ТНТ. По словам Воли, он никак не влиял на карьеру супруги.

Воля заверил, что Утяшева сама устроилась на ТНТ. Он отметил, что креативный продюсер канала Вячеслав Дусмухаметов сам позвонил ей и предложил вести шоу «Танцы». Комик также заверил, что никак не участвует в том, что касается карьеры супруги. Воля заявил, что его помощь не нужна Утяшевой, поскольку она профессионал.

Комик также предположил, что Дусмухаметов мог позвать Утяшеву на ТНТ, так как понимал, что в противном случае она, скорее всего, ушла бы работать на другой канал. «Если бы он ее тогда не схватил, ее бы на следующий день кто-то другой схватил», — высказался стендапер.

Ранее Утяшева рассказала, что спустя десять лет брака с Волей задумалась о смене фамилии. Телеведущая рассказала, что подумывает взять фамилию юмориста в качестве сюрприза на годовщину их свадьбы.

Воля и Утяшева поженились в ноябре 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года на свет появилась их дочь София.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта
Россиянам помогут творить добро в сети
Энергетика Китая оказалась под давлением США и ЕС
Рост спроса на препараты для потенции в России объяснили
Бывший возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в терроризме
Столтенберг обвинил Россию в попытках создать предлог для вторжения на Украину
Иммунолог оценил возможность отсутствия частиц омикрона в дыхательных путях
ФСБ и МВД провели спецоперацию по перекрытию поставок героина в регионы России
Российская модель сделала пластику и лишилась возможности моргать и улыбаться
Российская конькобежка описала атмосферу на Олимпиаде в Пекине фразой «это дно»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.