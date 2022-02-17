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На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией

Постпред Украины в ООН: Зеленский хотел бы провести переговоры с Путиным
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский всегда готов к переговорам с Россией. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций (ООН), пишет РИА Новости.

По его словам, украинский лидер хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры и заявил, что готов к диалогу в любом формате. При этом, отметил он, от России никаких ответных сигналов не поступает.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев предлагает России встречу по вопросам, касающимся Донбасса. Москва, в свою очередь, советует обсуждать эти темы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ксения Назарова
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