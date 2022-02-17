На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский всегда готов к переговорам с Россией. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций (ООН), пишет РИА Новости.

По его словам, украинский лидер хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры и заявил, что готов к диалогу в любом формате. При этом, отметил он, от России никаких ответных сигналов не поступает.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев предлагает России встречу по вопросам, касающимся Донбасса. Москва, в свою очередь, советует обсуждать эти темы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.