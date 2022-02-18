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В США назвали причины нежелания Китая поддерживать «вторжение» России на Украину

The Diplomat: Китай не поддержит «вторжение» России на Украину из-за репутационных рисков

Фото: David Gray / Reuters

Китай не станет поддерживать «вторжение» России на Украину, которое якобы запланировали в Москве, поскольку это сопряжено с большими репутационными рисками — как во внешней, так и во внутренней политике. Об этом пишет Му Чуньшань, колумнист издания The Diplomat, базирующегося в США.

Одна из причин, названных журналистом, — характер российско-китайского сотрудничества. В отличие от США и их союзников по НАТО, Пекин и Москва не обязуются оказывать помощь стороне, оказавшейся в состоянии войны. «Поэтому, даже если между Россией и Украиной начнется война, Китай не будет обязан поддерживать Россию. Во время крымского кризиса семь лет назад Китай также не поддерживал позицию России открыто», — отметил Му Чуньшань.

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Еще одна причина — характер отношений Пекина и Киева. Колумнист напоминает: во время украинского кризиса китайские власти не критиковали украинских коллег, только осуждали США и НАТО. Наконец, Му Чуньшань полагает, что нежелание китайской стороны прийти на помощь Москве во «вторжении» можно объяснить отношением китайцев к России. По словам журналиста, многие из них «имеют неоднозначные взгляды», поскольку Россия была одной из европейских держав, «посягнувших на Китай в период “века унижений”».

Так, если правительство Китая открыто поддержит Россию в украинском кризисе, это заставит больше китайцев усомниться в справедливости и легитимности собственного правительства.

Виктория Кондратьева
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