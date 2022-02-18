Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва в контактах с Вашингтоном готова и дальше настаивать на том, чтобы НАТО и их союзники письменно обязались соблюдать гарантии безопасности. По мнению главы МИД, в этом заинтересованы обе стороны. Его слова приводятся в интервью для RT, опубликованном на сайте министерства.

Лавров объяснил важность договора фразой «пацан сказал — пацан сделал». «Будем добиваться, чтобы все было честно... По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», — отметил он.

Министр также рассказал, что детали договора по гарантиям безопасности могут обсуждаться на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она может состояться в ближайшее время: ранее министры договаривались, что встретятся после того, как министерство иностранных дел России отреагирует на ответ США по гарантиям безопасности.

МИД опубликовал этот документ 17 февраля. В нем Россия снова опровергла обвинения в подготовке вторжения на Украину, предложила США начать диалог по стратегической стабильности, призвала НАТО отказаться от расширения на восток и настояла на отводе американских войск и вооружений из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики.