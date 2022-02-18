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В ДНР заявили о начавшихся обстрелах украинскими военными

Басурин заявил, что военные Украины начали обстрелы по линии соприкосновения в Донбассе

Фото: Reuters

Украинские военные в пятницу, 18 февраля, начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстрел ведется по социальным объектам. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

«Ни с того ни с сего — палочка махнула, и начался обстрел. Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты», — заявил Басурин, назвав действия украинских властей по всей линии соприкосновения «русский авось на хохляцкий манер».

18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения на территорию Ростовской области России. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

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Марина Совина
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